Şanlıurfa'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Van'dan Hatay'a seyahat eden otobüste bulunan 43 yolcudan 27'si yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza, sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 40. kilometresinde gerçekleşti. Van'dan Hatay'a giden ve Şakir Alican (59) yönetimindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın şiddetiyle otobüs içinde büyük bir panik yaşanırken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kazazedeler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, otobüs içinde mahsur kalan yolculara ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları en yakın hastanelere sevk etti. Toplamda 27 kişinin yaralandığı kazada, tedavi altına alınan yolculardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralıların kimlik tespit çalışmaları ve sağlık durumlarına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede detaylı bir araştırma yapıyor. Soruşturma kapsamında, otobüs sürücüsünün ifadesi alınacak ve teknik incelemeler yapılacak. Yetkililer, trafik kurallarına uyulması ve dikkatli olunması konusunda sürücüleri bir kez daha uyardı.