Son Mühür- Eşiyle tanıştıkları anı anlatan Ergenç, “Bergüzar’la Beyoğlu’nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık” dedi. Çocukluğundan da bahseden oyuncu, “Ben sokakta büyüdüm. Çocuklarımı da böyle bir ortamda büyütmek isterdim” ifadelerini kullandı.

“Evliliğin en zor yanı iki farklı insanın bir araya gelmesi”

Evliliğe dair düşüncelerini paylaşan ünlü oyuncu, “Evliliğin en zor yanı iki farklı insanın yan yana gelmesi. Bergüzar’ın bir huyunu değiştirecek olsam, olaylardaki ilk paniğini azaltırdım” dedi.

Kız babası olmanın zorluklarına da değinen Ergenç, “Kız babası olmanın en zor yanı, bütün iplerin onun elinde olması” ifadelerini kullandı.

“Ajda Pekkan ve Leman Sam’a vokalistlik yaptım”

Oyunculuk öncesi dönemlerinden de bahseden Ergenç, müzik kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu:



“Ajda Pekkan ve Leman Sam’a vokalistlik yaptım. Müthiş bir deneyimdi. Leman dünya iyisi bir insan. Ajda Günay’da çalışıyordu, ben o zaman dansçıydım. Mavi taytlı dönemimdi.”

Ayrıca eşiyle birlikte aynı projelerde yer almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Bergüzar’la birlikte çalışmak çok güzel. Birlikte oynadığımız dizileri izlediğimizde gözlerimiz doluyor” dedi.

“Gençken köpek gibi çalışıyordum”

Kariyerine dair geçmişten örnekler veren sanatçı, “Gençken köpek gibi çalışıyordum” diyerek yoğun temposuna değindi. Ergenç, “Sesimi beğenmem. Kolay kolay sinirlenmem. Batıl inancım yok. Hayatta perukla gezemem” şeklinde konuştu.

Günlük hayatına dair bir detay da paylaşan oyuncu, “Tahin ve keçiboynuzu pekmezine alerjim olsa kahrolurdum. Bazı şeyleri kontrol etmeyi bıraktım” dedi.

“Çocuklarım ellerini yıkasınlar”

Üç çocuk babası Halit Ergenç, babalık üzerine düşüncelerini de paylaştı:

“Çocuklarımın benden almasını istediğim özelliğim, her gün ellerini yıkayıp duş almaları. Ellerini ağızlarına sokup her gün hasta oluyorlar çünkü.”