Son Mühür- Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılacak yeni yarışmacıyı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ilıcalı açıklamasında, “Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor

Yeni sezonun iddialı kadrosu adım adım şekilleniyor. Mert Nobre’nin yarışmaya katılacağının duyurulmasıyla birlikte daha önce açıklanan isimler arasında Bayhan, Keremcem ve Dilan Çıtak da bulunuyor.

Mert Nobre’nin futbol kariyeri

Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen Mert Nobre, kariyeri boyunca önemli başarılara imza atmıştı. Şampiyonluklar yaşayan Brezilya asıllı futbolcu, yıllar sonra bu kez farklı bir mücadele için Survivor adasında boy gösterecek.

Survivor 2026 ne zaman başlıyor?

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun tam yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yarışma ekibinin hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğü ve yeni sezonun önceki yıllara benzer şekilde yılın ilk aylarında ekrana geleceği tahmin ediliyor.