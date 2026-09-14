Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısı İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda, Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis oturumu öncesinde Karabağlar’daki 80 hektarlık TOKİ alanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karabağlar’ın uzun bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Yıldır, söz konusu alanda TOKİ konutlarının yapılacağı yerin üniversite kampüs bölgesinde kaldığını belirtti. Yıldır, sürecin gelişimini şu sözlerle aktardı:

"İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü uzun zaman önce bizi davet etti. AK Parti Grup Başkanvekili ile birlikte ziyaret ettik ve 80 hektarlık alanın üniversiteye tahsis edilmesinden memnuniyet duyacağımızı belirttik. Karabağlar’daki tüm partiler bu fikri benimsedi. Hep birlikte çalışarak 80 hektarlık alanın devrini sağladık. Ancak TOKİ, bu alanın 38 hektarını kampüs, kalan kısmını ise konut alanı olarak planladı. Bizim talebimiz 80 hektarın tamamının kampüs alanı olması yönündeydi."

Kaya’dan hizmet açıklaması

Diğer yandan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ndeki açılış töreninde konuya değinmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'nin kuruluş sürecindeki planlamaya itiraz ederek dava açtığını hatırlatan Kaya, "Davalarla vuruşa vuruşa, onlar inat etse de biz 'inat murattır' diyerek İzmir'e de Karabağlar'a da hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.