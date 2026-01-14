MGM’nin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yağışların kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yapılan uyarılar doğrultusunda, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayımlandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, 18 Ocak’tan sonra Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini belirtti ve özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerini işaret etti. Bozyurt, “Bu tarihlerde gece sıcaklıklarının iç kesimlerde -10 derece ve altına düşmesi bekleniyor; bu nedenle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yoğun buzlanma meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

Son 9 yılın en şiddetlisi olacak

Bozyurt, 2016’dan bu yana kışların belirgin şekilde sert geçmediğini belirterek, bu yıl daha zorlu bir kış tablosu öngördüğünü açıkladı. Önceden dile getirdiği “Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum” değerlendirmesini hatırlatan Bozyurt, son gelişmelerin de bu beklentiyi desteklediğini kaydetti. Şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inebileceğini, sert kış koşullarının ise mart ayının ilk yarısına kadar devam edebileceğini ifade etti.