Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya dair hava raporlarını açıkladı. Buna göre, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların batı bölgelerde 4-6 derece yükselmesi, doğu bölgelerde ise 3-5 derece düşmesi öngörülüyor.
Yeni soğuk hava dalgası
AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Pazar ve pazartesi günleri karla karışık yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken, kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında olabileceği tahmin ediliyor.
5 büyük şehirde hava durumu
Paylaşılan bilgilere göre İstanbul’da bugün sıcaklık yaklaşık 9 derece civarında olacak. Ankara’da gece saatlerinde don etkisiyle sıcaklık eksi derecelere düşerken, gündüz ise yaklaşık 1 derece olarak ölçülecek. İzmir’de sıcaklık 14, Bursa’da 9, Antalya’da ise 15 derece civarında seyredecek.
9 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı
MGM’nin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yağışların kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yapılan uyarılar doğrultusunda, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayımlandı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, 18 Ocak’tan sonra Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini belirtti ve özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerini işaret etti. Bozyurt, “Bu tarihlerde gece sıcaklıklarının iç kesimlerde -10 derece ve altına düşmesi bekleniyor; bu nedenle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yoğun buzlanma meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.
Son 9 yılın en şiddetlisi olacak
Bozyurt, 2016’dan bu yana kışların belirgin şekilde sert geçmediğini belirterek, bu yıl daha zorlu bir kış tablosu öngördüğünü açıkladı. Önceden dile getirdiği “Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum” değerlendirmesini hatırlatan Bozyurt, son gelişmelerin de bu beklentiyi desteklediğini kaydetti. Şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inebileceğini, sert kış koşullarının ise mart ayının ilk yarısına kadar devam edebileceğini ifade etti.