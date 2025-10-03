Son Mühür- Yaklaşık yıllardır televizyon projelerinde yer almayan Emine Ün, 48 yaşına bastı. Oyuncunun Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, annesinin yeni yaşını sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesajla kutladı.

“İyi ki doğdun annem”

Duru Kınay, annesiyle hem güncel hem de çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak, “İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Annesinin kopyası

Kızının bu özel paylaşımına kayıtsız kalmayan Emine Ün, gönderiye “Aşkım, her şeyim” sözleriyle karşılık verdi. Böylece anne-kız arasındaki bağ ve benzerlik bir kez daha takipçilerin beğenisini kazandı.

Sosyal medyada büyük ilgi

Ün’ün doğum günü paylaşımları ve kızıyla birlikte verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, hem Emine Ün’ün hem de kızı Duru’nun güzelliğini övgü dolu yorumlarla dile getirdi. Fotoğraflara yapılan yorumlarda ise en çok “İkiz gibisiniz” ifadesi öne çıktı.