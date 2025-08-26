Son Mühür- Ünlü komedyen ve program sunucusu Mesut Süre’nin adı, sosyal medyada paylaşılan taciz iddialarıyla gündeme geldi. Popüler internet programı İlişki Testinin sunucusu Süre, yapımcı şirket tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada iddialar paylaşıldı

“Umarım Annem Dinlemez” podcastinin sunucusu Tuluğ Özlü, Mesut Süre ile ilgili kendisine ulaşan taciz iddialarını sosyal medya üzerinden arka arkaya paylaştı. Özlü’nün açıklamalarının ardından gündem büyürken, iddialar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Yapımcı şirketten açıklama

Süre’nin bağlı olduğu İda İletişim, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız” ifadelerine yer verdi. Şirket, iddiaları gündeme taşıyan mağdurlara destek vereceklerini de duyurdu.

Süre sessizliğini bozdu

Hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozan Mesut Süre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları “itibar suikastı” olarak nitelendirdi. Süre, şok içinde olduğunu belirterek, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Programdan uzaklaştırıldı

YouTube’da büyük ilgi gören Mesut Süre ile İlişki Testi programının sunuculuğunu yapan Süre’nin yapımdan çıkarıldığı kesinleşti. Yapımcı şirketin tavrı ve sosyal medyadaki geniş yankı, tartışmaların gündemde kalmasına yol açıyor.