Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında, deniz dibinde tespit edilen cansız bedenin iş insanı Halit Yukay’a ait olabileceği öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde başlatılan çıkarma çalışmaları devam ediyor.

4 Ağustos’ta Yalova’dan “Graywolf” isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay’dan uzun süre haber alınamamıştı. Günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmış, yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

Deniz dibinde tespit edildi

Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sürerken, bedenin Halit Yukay’a ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Çıkarma çalışmaları başladı

Bugün bölgeye sevk edilen özel ekipler, cansız bedenin çıkarılması için hazırlıklara başladı. Sahil Güvenlik’e bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu bölgede konuşlandırılırken, çıkarma işlemi için özel bir kafes sistemi kullanılacağı bildirildi.

Yetkililer, çıkarılacak bedenin kimlik tespitinin adli süreç kapsamında yapılacağını açıkladı.