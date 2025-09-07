Antalya'da hareketli bir gün yaşandı. Sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde ise İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Her yerde aranan Arslan'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Antalya'da teslim oldu!

Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu. Son gelişmeyi Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İsmail Saymaz, "Firari Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya’da teslim oldu." ifadelerini kullandı.

Kardeşi de gözaltında!

İsmail Saymaz geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımında, "Yakalama kararı çıkarılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın şahsi aracının 200 km hızla Niğde otoyolunda ilerlediği saptandı. Araç takip edilerek durduruldu. Aracın içinden kendisi birebir benzeri olan kardeşi çıktı. Arslan’ın kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.