Son Mühür- Gazze'yi Akdeniz'in açık hava mezarlığı haline getiren İsrail'e karşı harekete geçenler Küresel Sumud Filosu adı altında Gazze'ye yardım için yola çıkıyor.

44 ülkeden 500'den fazla gönüllünün yer aldığı 40'dan fazla gemiden oluşan filoda bulunanları terör suçlamasıyla tutuklayacağını açıklayan İsrail'e karşı tepkiler artıyor.

Filoda Yeni Yol Partisi'nde iki ve Hüda Par'dan bir olmak üzere toplamda üç Türk milletvekili de yer alıyor.



TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı...



''40’tan fazla gemiden oluşan ‘Küresel Sumud Filosu’ Gazze ablukasını kırmak ve insani yardımı ulaştırmak amacıyla Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanıyor.'' hatırlatmasında bulunan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ,

''44 ülkeden yaklaşık 50 geminin katıldığı bu büyük filoda, Yeni Yol Grubu’muzdan Denizli Milletvekilimiz Dr. Sema Silkin, Hatay Milletvekilimiz Doç. Dr. Necmettin Çalış ve Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ile Hüda Par Mersin Milletvekilimiz Faruk Dinç yer almaktadır.



Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunarak, filo içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve milletvekillerinin güvenliğinin devletimizin teminatı altına alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Biz de Yeni Yol Grubu olarak TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a sesleniyoruz: Parlamentolar arası bir girişim başlatarak milletvekillerimizin ve filo heyetinin can güvenliğini koruyacak tedbirleri acilen hayata geçirin.'' çağrısında bulundu.