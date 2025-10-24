EuroLeague 2025/26 sezonu 6. hafta mücadelesinde Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada kazanan taraf sarı-lacivertliler oldu.

Efes hızlı başladı, Fenerbahçe devreyi önde bitirdi

Derbiye etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-18 önde kapatarak üstünlüğü eline aldı. Ancak Fenerbahçe Beko ikinci periyotta tempoyu artırarak farkı kapattı ve devreye 44-43 önde girmeyi başardı. Her iki takım da savunmada sert bir oyun ortaya koyarken, devre sonunda fark yalnızca 1 sayı oldu.

Üçüncü çeyrekte denge, son çeyrekte Fenerbahçe fırtınası

Üçüncü çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken, karşılıklı basketlerle geçilen bölüm 58-58’lik eşitlikle tamamlandı. Final periyodunda kontrolü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini buldu ve savunmada rakibine geçit vermedi. Sarı-lacivertliler, son bölümdeki etkili oyunuyla parkeden 79-69’luk galibiyetle ayrılarak derbide gülen taraf oldu.