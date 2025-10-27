Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’daki basın toplantısında bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu ve bunlardan 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurdu. Açıklamaya göre bahis yapılan maç sayısı ise yüz binleri buluyor.

Yabancı hakem iddiasına son nokta

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla TFF yönetimi arasında bir sohbet gerçekleşti. “Yabancı hakem gelecek mi?” sorusuna yanıt veren TFF yönetimi, böyle bir planın olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız” ifadelerine yer verildi.