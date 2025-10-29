Son Mühür- Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle yarım gün işlşem yapan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yüzde 0.16'lık yükselişle 10.871 puandan kapattı.

Bankacılık endeksi günü yüzde 0.18 eksi, sanayi endeksi yüzde 0.02 artıyla tamamladı.

Yarım gün açık olan Borsa İstanbul'da hacim 78 milyar TL'de kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aktif olarak görev yapan152 hakemin bahis oynadığını açıklamasının faturası spor kulüplerinin hisselerini vurdu.



Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri...



Hacıosmanoğlu açıklamalarında, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nisan ayında bahis iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada söz konusu hakemlerin geriye dönük beş yıllık para hareketlerinin inceleneceği öğrenilmişti.

Spor kulüpleri hisselerinde dikkat çeken düşüşler gözlendi.

Trabzonspor yüzde 6.67, Galatasaray yüzde 5.26 düştü.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hisselerinde düşüş yüzde 0.52'de kaldı.

Ekonomist Barış Soydan, perşembe günü endeksin açılışında olumsuz bir haber gelmediği takdirde yükselişle başlamasını beklediğini açıkladı.