Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 10.853,43 puandan tamamlamıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün açık kalacak olan Borsa İstanbul'da endeks güne yüzde 0.05'lik yükselişle 10.858 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor.

Piyasalarda Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon'un aralarında olduğu dev şirketlerin açıklayacağı bilançolar merakla bekleniyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksinde ise yatay bir seyir izleniyor.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Trump ve Jinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de ticari konularda anlaşma umudu sonrası altın 4.000 doların altına çekildi.

Ons altın 3.958 dolardan, gram altın 5.347 TL'den,

Brent Petrol 65,49 dolardan ve

Bitcoin 113.750 dolardan işlem görüyor.