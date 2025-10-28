Türkiye Futbol Federasyonu bahis faaliyetlerine karışan hakemlere yönelik disiplin süreci başlattı. Bu süreçte, bazı hakemlerin Disiplin Talimatı’na aykırı şekilde bahis oynadığı belirlenince isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Disiplin sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Trabzon bölgesi hakemi Melih Kurt oldu.

Kamuoyunda dikkat çeken bu gelişme sonrasında, Melih Kurt’un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve bugüne kadar hangi maçlarda görev aldığı merak konusu haline geldi. Özellikle 2024-2025 sezonunda bazı karşılaşmalardaki kararları ve yönetimiyle gündeme gelen Melih Kurt’un hakemlik kariyeri ile ilgili detaylar ön plana çıktı.

Melih Kurt kimdir?

Melih Kurt 1992’de doğdu, 33 yaşında ve Trabzon bölgesi hakemliği bünyesinde yetişti. Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak çeşitli liglerde maç yönetiyor. Hakemlik kariyerinde daha çok TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarında görev aldı. Disiplinli ve kararlarında kararlı bir yönetim tarzı ile biliniyor.

Hangi maçlarda görev aldı?

Melih Kurt bugüne dek birçok profesyonel karşılaşmada düdük çaldı. Son dönemde, 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig’de oynanan Denizlispor - Büyükçekmece Tepecikspor maçında verdiği kırmızı kart kararı sonrasında dikkat çekti. Bu karşılaşmada takımlardan biri tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na şikâyet edildi.

Eylül ayında oynanacak olan Trendyol 1. Lig’deki Ümraniyespor - Arca Çorum FK maçında da görev yapacağı belirtildi. Bu mücadele, Kurt’un Arca Çorum FK’nın maçında ikinci kez hakem olarak sahada yer alacağı karşılaşma olacak.

Objektif detaylar ve teknik bilgiler

Melih Kurt’un disiplin kuruluna sevk edilmesine neden olan temel konu, TFF’nin yürürlüğe koyduğu futbol disiplin talimatlarına aykırı şekilde bahis oynadığı iddiası oldu. TFF’nin resmi açıklamasında, 76. madde kapsamında gerekli incelemeler sonrasında bahis faaliyetlerinde bulunan hakemlerin adının PFDK’ya bildirildiği ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında, futbol kamuoyunda hakemlerle ilgili disiplin süreçleri ve güvenilirlik tartışmaları yeniden gündeme geldi. Özellikle son yıllarda hakem kararlarının liglerde yarattığı etki tartışılırken, Melih Kurt gibi hakemlerin disiplin süreci yakından takip ediliyor.