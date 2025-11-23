Hakem Çağdaş Altay, Türk futbolunda disiplinli yönetimiyle tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Süper Lig'de düzenli maçlar yöneten Altay, 22 Mart 1986'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu ve 39 yaşında. Hakemlik kariyerine 2007'de adım attıktan sonra 2018'de üst klasmana yükseldi, 2022'de ilk Süper Lig maçını yönetti. Tarafsızlığı meslek kuralı gereği koruyan Altay, herhangi bir takımla bağlantı göstermedi.

Altay, İstanbul bölgesi hakemi olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı görev yapıyor. Kariyerinde 29 Süper Lig maçı yönetti, bu karşılaşmalarda 117 sarı kart, 7 kırmızı kart gösterdi. Soğukkanlı duruşu ve adil kararlarıyla dikkat çekti, uluslararası FIFA kokartı aldı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı ve mühendislik eğitimiyle mesleğini dengeledi.

Çağdaş Altay'ın Doğum Yeri ve Yaşı

Çağdaş Altay, 22 Mart 1986'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 2025 itibarıyla 39 yaşına ulaştı ve aktif hakemlik görevini sürdürüyor.

Üsküdar kökenli hakem, genç yaşta futbola ilgi duydu. Eğitim hayatında matematik ve fizik alanlarında başarı gösterdi, bu disiplin hakemlik kariyerine yansıdı.

Hakemlik Kariyerinin Başlangıcı

Altay, hakemliğe 2007'de alt liglerde başladı. Uzun yıllar tecrübe kazandıktan sonra 2018'de Merkez Hakem Kurulu tarafından üst klasmana terfi etti.

2010'da FIFA kokartı aldı ve uluslararası maçlarda görev yapmaya hazırlandı. 2022'de Hatayspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'e adım attı.

Süper Lig'deki Performansı ve İstatistikleri

Altay, Süper Lig'de 29 maç yönetti ve maç başına ortalama 4,7 kart gösterdi. Bu veriler, oyun kontrolündeki hassasiyetini ortaya koydu.

Disiplinli tarzı, fiziksel müdahalelere geçit vermedi. Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarında tarafsız kaldı, kritik hatalara raporlarda rastlanmadı.

Tarafsızlığı ve Hangi Takımlı Olduğu

Hakemlik kuralları gereği Altay, herhangi bir takımla bağlantı kurmadı. Resmi kayıtlarda kulüp aidiyeti bulunmuyor ve tüm maçlarda eşit mesafede durdu. Taraftar tartışmalarına rağmen, performansı adil olarak değerlendirildi. Sosyal medyada spekülasyonlar çıksa da, saha raporları tarafsızlığını doğruladı.