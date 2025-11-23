İlhan Palut, 9 Kasım 1976'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. Eski orta saha oyuncusu olan Palut, futbolculuk kariyerini 2008'de bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçti. Haziran 2023'te Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve görevini sürdürüyor.

Palut, 49 yaşında Hataylı bir teknik adam olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Takımla 2023-24 sezonunda Süper Lig'de dokuzuncu sırayı aldı. 2024-25 sezonunda ise ligi on dördüncü sırada tamamladı. Haziran 2025'te kulüple bir yıllık sözleşme uzatma imzaladı.

İlhan Palut'un Doğum Yeri ve Yaşı

İlhan Palut, 9 Kasım 1976'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. 2025 itibarıyla 49 yaşına ulaştı.

Reyhanlı kökenli teknik adam, kariyeri boyunca Hatayspor'a özel bir bağlılık gösterdi. Futbolculuk döneminde bu kulüpte uzun yıllar forma giydi.

Futbolculuk Kariyerinden Teknik Direktörlüğe Geçiş

Palut, profesyonel futbolculuğa 1996'da Hatayspor'da başladı. Orta saha oyuncusu olarak 2008'e kadar çeşitli kulüplerde oynadı.

2008'de aktif futbolu bıraktı. 2011'de Kırıkhanspor'da yardımcı antrenörlükle yeni kariyerine adım attı. 2017'de Hatayspor'un teknik direktörü oldu ve takımı 1. Lig'e yükseltti.

Çaykur Rizespor'daki Teknik Direktörlük Dönemi

Palut, Haziran 2023'te Çaykur Rizespor'un başına geçti. 2023-24 sezonunda takımı Süper Lig'de dokuzuncu sıraya taşıdı.

2024-25 sezonunda 36 maçta 15 galibiyet aldı. Ligde on dördüncü sırada yer aldı. Haziran 2025'te sözleşmesini bir yıl uzattı ve görevine devam kararı aldı.

Önemli Başarıları ve Çalıştığı Takımlar

Palut, Hatayspor ile 2017-18'de 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. Konyaspor'da 2021-22 sezonunda lig üçüncülüğü elde etti.

Göztepe ve Konyaspor'dan sonra Rizespor'a geldi. Çalıştığı takımlarda istikrarlı sonuçlar aldı. UEFA Konferans Ligi'ne katılma başarısı gösterdi.

Palut, 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Oyuncularla güçlü iletişim kurdu. Süper Lig'de deneyimli bir isim haline geldi. Rizespor yönetimi, Haziran 2025'te kendisine güvendiğini açıkladı.