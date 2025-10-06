Son Mühür- Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem, ifadesinde annesiyle son anlarını anlattı. Olay günü arkadaşı Sultan ile birlikte alışveriş merkezine gittiklerini ve bir bakıcıyla görüştüklerini belirten Ülkem, eve döndüklerinde annesinin salonda alkol aldığını söyledi.

“Annem sıkça alkol tüketirdi, o gün de üçüncü şişeye geçmişti. Biz Sultan’la odama geçtik. Annem salondaydı. O sırada müzik sesi yüksekti, roman havası çalıyordu” dedi.

“Annem oynamaya başladı, birden ses duydum”

Tuğyan Ülkem, ifadesinde annesinin neşeli olduğunu belirterek o anları şöyle aktardı:



“Annem odaya geldi, bizimle birlikte oynamaya başladı. Hatta Sultan’ın elinden tuttu, roman havası oynatmaya çalıştı. Benimle de oynadı, sarıldık. Sonra arkasını cama döndü. Bir anda bir patırtı duydum, arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Sonra aşağıya koştum, annemi kaldırmaya çalıştım ama şoktaydım. Ne polisi ne ambulansı kimin aradığını hatırlamıyorum.”

Kızı, olay anında annesinin düşme anını görmediğini, yalnızca “anne” diye bağırarak dışarı çıktığını söyledi.

“Annem neşeliydi, kimseyle düşmanlığı yoktu”

Tuğyan Ülkem, annesinin ölümünden önce gayet mutlu olduğunu vurgulayarak, “O gün annem çok neşeliydi. Düşman olduğu, nefret ettiği kimse yoktu. Sadece asistanı Çiğdem ablayla küçük bir kırgınlıkları vardı. Hatta kısa süre önce kahvaltıya davet etmişti” dedi.

Ülkem ayrıca, Güllü’nün iş konusunda Çiğdem adlı asistanına sık sık danıştığını belirtti.

“Kayıtlarda Güllü’nün kapıdan çıktığı an net şekilde görülüyor”

Canlı yayında konuşan Hakan Ural, soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüğünü belirtti. Ural, savcının kendisine önemli bir detay aktardığını söyledi:

“Savcımız, Güllü’nün kapıdan çıktığı anın kayıtlarda net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Olay yerinden alınan örnekler kimyasal analize gönderildi. Savcı hanım, çocukların ifadeleriyle görüntülerin birebir örtüştüğünü söyledi.”

“Şu an için kaza gibi görünüyor”

Hakan Ural, savcının olayın ilk bulgularına ilişkin değerlendirmesini de paylaştı:

“Savcı, şu an için kazaya bağlı ölüm ihtimalinin ağırlık kazandığını belirtti. Hem polis hem savcılık, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Dosya kapsamında kimyasal analiz sonuçları da bekleniyor.”

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Savcılık, güvenlik kameraları, kimyasal analiz raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayın kaza mı yoksa başka bir nedene mi dayandığını belirlemeye çalışıyor.