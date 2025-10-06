İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025’te Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilen halka açık konser sırasında çekilen görüntüler üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Manifest grubunun sahne performansındaki dans figürlerinin “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” içerdiği iddia edildi.

Hazırlanan iddianamede grup üyeleri Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

“Çocukların haya duygusuna zarar veriyor”

Savcılığın hazırladığı iddianamede, şüphelilerin konser sırasında dans gösterisi yaptıkları, bu figürlerin toplumun ortak edep ve haya anlayışını ihlal ettiği belirtildi.

Metinde, “suça konu dans hareketlerinin çocukların ve gençlerin haya duygusuna zarar verebilecek nitelikte olduğu” ifade edildi.

Ayrıca, yapılan performansın toplum kültürünün önemli bir parçası olan edep, iffet ve ar duygularına saldırı niteliği taşıdığı savunuldu.

“Kıyafet ve figürlerle teşhircilik yapıldı”

İddianamede, sahne performansında kullanılan dans figürlerinin cinsel nitelikte olduğu, toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği ve kamunun genel edep duygusuna zarar verdiği ileri sürüldü.

Söz konusu eylemlerin özel bir alanda gerçekleşmediği, aksine halka açık bir konser alanında sergilendiği vurgulandı.

Görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere birçok dijital platformda paylaşılmasıyla aleniyet unsurunun oluştuğu ifade edildi.

“Sosyal medya paylaşımlarıyla etki alanı genişledi”

Savcılık, konser görüntülerinin çok sayıda kişiye ulaştığını belirterek, eylemin yalnızca konser alanında değil, dijital mecralarda da yayılarak geniş bir kitleye ulaştığını değerlendirdi. Bu durumun çocuklar ve gençler üzerinde “olumsuz ve etkileyici” sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

6 aydan 1 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, grup üyeleri “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Davanın, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından basit yargılama usulüyle, dosya üzerinden görülmesi bekleniyor.