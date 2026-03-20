Son Mühür- Sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşmasının ardından hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve tutuklanan Murat Övüç’ün cezaevindeki durumu gündemdeki yerini koruyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Övüç’ün tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Tek kişilik hücrede aylar geçti

Yaklaşık üç aydır Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tek kişilik hücrede bulunduğu belirtilen Övüç, takipçilerine gönderdiği mektupla yaşadıklarını ve duygularını paylaştı. Uzun süredir kamuoyundan uzak kalan fenomen isim, yalnızlık ve özlem vurgusu yaptı.

Övüç, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Canım takipçilerim, beni sevenler, kalbinde bana yer açan güzel insanlar… Biliyorum…

Beni merak ediyorsunuz. Ben de sizi özlüyorum, hem de her geçen gün biraz daha derinden, biraz daha sızlayarak…

Yaklaşık üç aydır, suçsuz yere Çorlu Karatepe Cezaevi’nde, tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunuyorum. Sessizliğin en derininde, yalnızlığın en ağır halinde… Ama bilin ki, kalbim hala sizinle atıyor."

“Günleri sayıp dualara sığınıyorum”

Cezaevindeki sürece ilişkin umut ve özlem dolu mesajlar veren Övüç, ne zaman özgürlüğüne kavuşacağını bilmediğini ifade ederek, "Ne kadar daha ayrı kalacağımızı bilmiyorum… Günleri sayıyorum, dualara sığınıyorum.

En çok da yeniden sizlere kavuşacağım o anın hayaliyle ayakta kalıyorum. Çünkü insanı yaşatan şey umut… Ve benim umudum sizsiniz." sözlerine yer verdi.

“İyilik ne duvar tanır ne kapı”

Ramazan ayına da değinen Övüç, cezaevinde olmasına rağmen yardımlaşma ve dayanışma duygusunun sürdüğünü vurguladı.

"Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da, her ne kadar demir kapılar ardında olsam da, gönlüm sizinleydi.

Çok şükür ki yetimlerin, dul ablaların ve ihtiyaç sahiplerinin kalbine bir nebze de olsa dokunabildik. Çünkü iyilik; ne duvar tanır, ne kapı… İyilik, sadece kalpten kalbe yol bulur." ifadelerini kullandı.

"Hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum"

Ramazan Bayramı’na ilişkin mesaj da paylaşan Övüç, takipçilerine birlik ve dayanışma çağrısında bulundu: "Bu bayram, belki yan yana değiliz… Ama bilin ki dualarımda hep beraberdik, yine beraberiz.

Hepinizin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, kalbinizden geçen tüm güzel niyetleri kabul eylesin."

"Sizi çok özledim…"

"Dilerim ki; gözyaşlarının yerini tebessümün aldığı, savaşların ve acıların sustuğu, adaletin gerçekten hissedildiği bir dünyada buluşuruz… O gün gelene kadar, ben umudumu da, sevgimi de kaybetmeyeceğim. Sizi çok özledim… Çok." dedi.

Duruşmada özür diledi

Öte yandan Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Övüç, savunmasında söz konusu videoyu mizah amacıyla çektiğini ve tesettürlü takipçilerini mutlu etmek istediğini öne sürdü.

Yanlış anlaşıldığını belirten Övüç, mahkemede özür diledi. Videoyu Şubat 2024’te çektiğini ve daha sonra kapatılan Instagram hesabı üzerinden paylaştığını ifade etti.