Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan Erbil, bu kez aile geçmişine dair dikkat çeken ifadeleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çocukluk yıllarına dair duygusal itiraflar

Nil Gülsüm’ün programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, çocukluk dönemine ve aile ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ailesinden yeterince sevgi görmediğini dile getiren Erbil, konuşması sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Ünlü şovmenin bu açıklamaları, izleyiciler tarafından dikkatle takip edilirken sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı.

Aile kökeniyle ilgili dikkat çeken sözler

Programda aile geçmişine de değinen Erbil, dedesinin “şıh torunu” olduğunu ifade ederek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Erbil, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Rahmetli dedem şıh torunuydu, benim soyum da haliyle öyle oluyor.”

“Peygamber soyundan geliyorsunuz” yorumu gündem oldu

Sunucu Nil Gülsüm’ün, “O halde siz de peygamber soyundan geliyorsunuz” şeklindeki yorumu üzerine Mehmet Ali Erbil’in bu görüşü onaylaması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bu diyalog, sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, kullanıcılar arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Erbil ailesinin kökeni ve geçmişteki iddialar

Mehmet Ali Erbil’in aile kökeninin Irak’a dayandığı biliniyor. Dedesi Kürt Şeyh Es’ede Erbili’nin 1835 yılında Irak’ın Erbil kentinde doğduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Erbil ailesine ilişkin geçmişte de çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle dedesinin Menemen olaylarıyla bağlantılı olduğu yönündeki söylemler, magazin basınında yer bulmuş ancak netlik kazanmamıştı.

Son açıklamalar ise, Erbil’in “peygamber soyundan geldiği” iddiasını ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirmesi açısından dikkat çekti.