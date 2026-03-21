Son Mühür / Merve Turan- Gülçin Ergül, kendisine ait “Gülç’ün Kulisi” adlı mesajlaşma kanalında yaptığı paylaşımlarda, bir kişinin kapısına kadar geldiğini ve bu durumun kendisini ciddi şekilde rahatsız ettiğini ifade etti. Ünlü şarkıcı, yaşadığı olayın bir taciz boyutuna ulaştığını öne sürdü.

“Travmatik şeyler yaşadım”

Ergül, uzun süredir yaşadığı bazı olayları bugüne kadar kamuoyuna yansıtmadığını vurguladı. Açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Güvenliğimi tetikleyen, tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler... Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim.”

“Alkol ve sigara kullanmam”

Ünlü şarkıcı, hakkında oluşabilecek yanlış algıların önüne geçmek için yaşam tarzına da değindi. Sağlığına ve özellikle sesine özen gösterdiğini belirten Ergül, şu açıklamayı yaptı:

“Bilin ki bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem veririm.”