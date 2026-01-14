Son Mühür- Magazin dünyasının son günlerde en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı ve oyuncu Rabia Soytürk cephesinde sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Kısa sürede gündemin merkezine oturan ilişkiyle ilgili kulislerden gelen bilgiler magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Rabia Soytürk aşk iddialarını üstü kapalı doğrulamıştı

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk, Hakan Sabancı ile ilgili sorulara dikkat çeken ancak temkinli ifadelerle yanıt vermişti.

Soytürk, “Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın” sözleriyle aşk iddialarını dolaylı yoldan doğrulamıştı.

Vip araçla yalıya gitmesi gündem olmuştu

Soytürk’ün açıklamasının ardından, Hakan Sabancı tarafından kendisine tahsis edilen vip araçla Emirgan’daki Sabancı yalısına gittiği görüntülenmişti. Bu ziyaret, ikilinin ilişkisinin ciddiyetiyle ilgili yorumların artmasına neden olmuştu.

Ayrılık iddiası magazin kulislerini salladı

Ancak kısa süre önce başladığı bilinen bu birliktelikten beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. İddialara göre, Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Ayrılığın nedeni Arzu Sabancı mı?

İddialara göre ayrılığın perde arkasında Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı yer alıyor. Arzu Sabancı’nın oğlunun Rabia Soytürk ile yaşadığı ilişkiye sıcak bakmadığını ve bu durumun ayrılık kararında etkili olduğunu öne sürdü.

Hande Erçel iddiaları yeniden gündemde

Öte yandan Hakan Sabancı’nın daha önce Hande Erçel ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinde de Arzu Sabancı’nın etkisi olduğu iddiaları yeniden gündeme geldi. Sabancı cephesi ise söz konusu iddiaları geçmişte kesin bir dille yalanlamıştı.

Taraflardan henüz resmi açıklama gelmedi

Ayrılık iddialarıyla ilgili olarak Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Tarafların sessizliği ise iddiaların doğruluğuna dair merakı daha da artırdı.