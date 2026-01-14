Son Mühür- Yalova’da 26 Eylül tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Olayın ardından başlatılan adli süreçte, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürerken, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

“Her şeyim annem” notuyla duygulandıran video

Tuğberk Yağız Gülter, kişisel sosyal medya hesabından annesiyle olan özel anlarını içeren bir video paylaştı. Paylaşımına, “Seviyorum seni benim dünyam, minnoşum, canım annem, her şeyim”

notunu ekleyen Gülter, annesine WhatsApp üzerinden görüntülü mesaj atmayı öğrettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Videoda Güllü’nün, “Becerdim, öğrendim…” sözleri duyulurken, paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

“Zamanım iftiraları not etmekle geçiyor”

Tuğberk Yağız Gülter, bir başka paylaşımında ise yaşadığı zorlu sürece dikkat çekti. Sosyal medyada kendisine yönelik hakaret, iftira ve asılsız iddiaların arttığını belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor.”