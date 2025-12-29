Bir süredir Almanya’da yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, lösemi teşhisi sonrası sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Hastane odasından sevenlerine seslenen sanatçı, tedavi sürecinin devam ettiğini ancak moralinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Lösemi teşhisini kendisi açıklamıştı

Cansever, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla lösemiye yakalandığını duyurmuş, bu açıklama hayranlarını derinden üzmüştü. Sanatçı, hastalığını kamuoyuyla paylaşırken “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle umudunu koruduğunu ifade etmişti.

Hastane odasından yeni video

Tedavi süreci boyunca zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişim kuran Cansever, son olarak hastane odasında çektiği bir video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Daha iyi hissettiğini belirten sanatçı, bu nedenle sevenlerine doğrudan seslenmek istediğini söyledi.

“Dualarınız için Allah hepinizden razı olsun”

Paylaşımında kendisine destek olan herkese teşekkür eden Cansever, şu ifadeleri kullandı:

“Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma… Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.”

“Ağır ilaçlar nedeniyle herkese dönemiyorum”

Tedavi sürecinde yoğun ilaç kullandığını da dile getiren ünlü şarkıcı, takipçilerinden anlayış istedi. Aldığı ilaçların kendisinde yoğun uyku hali yarattığını belirten Cansever, mesajlarına tek tek yanıt verememesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Çok ağır ilaçlar ve antibiyotikler alıyorum. Bu ilaçlar sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum.”

“Allah sizi başımdan eksik etmesin”

Cansever, açıklamasını sevenlerine iyi dileklerini ileterek tamamladı. Destek mesajlarının kendisine güç verdiğini vurgulayan sanatçı, “Her şey için çok sağ olun. Allah sizi başımda eksik etmesin. Allah’a emanet olun” dedi.

Hayranlarından destek mesajları

Cansever’in paylaşımının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun ve destek mesajı paylaşıldı. Sanatçının sevenleri, tedavi sürecinde yanında olduklarını ve dualarını eksik etmeyeceklerini ifade etti.