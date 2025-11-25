Son Mühür- Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, özel hayatı kadar kariyerindeki projelerle de sıkça gündemde yer alıyor. Ünlü oyuncu, 32. yaşını kutladıktan sonra bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çok yalnızım, hayatımda hiçbir kimse yok"

Gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, Erçel, samimi bir şekilde cevap vererek: “Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok.” dedi. Ünlü oyuncunun bu açıklaması, aşk hayatının nasıl şekilleneceğine dair merakları arttırdı.

"Bu dönem çok çalıştığım bir dönem"

Öte yandan, Hande Erçel, iş hayatı hakkında da açıklamalar yaptı. Yoğun çalışma temposunun kendisi için önemli bir yer tuttuğunu belirten Erçel, “Bu dönem çok çalıştığım bir dönem. Çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum.” ifadeleriyle yeni projelerine odaklandığını vurguladı.