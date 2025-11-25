Son Mühür- Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Uzun yıllardır podyumlarda yer alan ve televizyon ekranlarında sunuculuk yapan Şıkel, şimdi de edebiyat dünyasında adını duyuruyor.

"7 Kocalı Hürmüz Müzikali"nde başrol oynadı

Çağla Şıkel, şimdilerde büyük bir sahneye çıkıyor. "7 Kocalı Hürmüz Müzikali"nde başrol oynayan ünlü isim, tiyatro oyunculuğunda da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle televizyon programlarındaki başarılı sunuculuğu ile tanınan Şıkel, artık sahneye de adım attı.

"Sen Hala Annenin Kızısın"

Çağla Şıkel, sadece podyumda değil, yazarlık alanında da kendini gösterdi. "Sen Hala Annenin Kızısın" adlı ilk kitabını yayımlayan Şıkel, sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

Kitaptan çok fiyatı konuşuldu

Çağla Şıkel'in 184 sayfadan oluşan ilk kitabı, çeşitli kitap satış platformlarında 200-300 lira bandında satışa sunuldu.

Ancak kitabın yüksek fiyatı, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından sorgulandı. Kitabın fiyatının tartışılmasına yol açtı.