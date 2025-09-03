Son Mühür- Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, Los Angeles’ta güvenlik özellikleriyle öne çıkan 12 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı. Pitt’in yeni adresi, The Killers grubunun gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie’den devralındı.

İspanyol tarzı mimarisiyle göz dolduruyor

1989 yılında inşa edilen ve kısa süre önce modernize edilen malikane, İspanyol mimarisinin zarif detaylarını barındırıyor.

8 bin 385 metrekarelik mülk, 6 yatak odası ve 8 banyosuyla geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca havuz, ateş çukuru, ev sineması ve sebze bahçesi gibi lüks detaylarla donatılmış durumda.

Los Angeles’tan Pasifik’e uzanan manzara

Evin en dikkat çeken yönlerinden biri, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan eşsiz manzarası.

Ahşap kirişli tavanlar, Fransız çelik kapılar ve minimalist bir ofis, malikaneye modern ve zarif bir atmosfer katıyor.

Soygun sonrası güvenliğe daha çok önem verdi

Haziran ayında 5,5 milyon dolarlık evinin soyulmasının ardından güvenlik konusunda hassasiyetini artıran Brad Pitt, yeni malikanesinde üst düzey önlemleri tercih etti.

Gelişmiş alarm sistemleri, özel güvenlik kapısı ve sık çalıların ardında gizlenen konumuyla ev, adeta bir sığınak gibi tasarlandı.