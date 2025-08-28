Son Mühür- Son günlerde sanat dünyasında peş peşe gelen taciz ifşaları gündeme damga vururken, komedyen Mesut Süre’ye yönelik iddialar yeni bir boyut kazandı. Sosyal medyada kadınların paylaştığı mesajları gündeme taşıyan oyuncu Tuluğ Özlü, ağır tehditlere maruz kaldı.

Sosyal medyada paylaştı

Özlü, kendisine gönderilen ölüm tehdidini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Mesajda, yalnızca ağır küfürler değil aynı zamanda hayatına yönelik açık tehditler de yer aldı.

“Seni doğduğuna pişman edeceğiz”

Tehdit mesajında, “Seni doğduğuna pişman edeceğiz. Tüm iftiracılara ders olacak senin başına gelenler. Çok pişman olacaksın. Hayatında gittiğin son düğündü bu. Cesedin de böyle görünecek” ifadeleri yer aldı.

Komedyen Mesut Süre’ye ilişkin taciz iddialarını gündeme taşıyan kadınların mesajlarını paylaşan Özlü’ye yönelik bu tehdit, sanat camiasında yeni bir gündem oluşturdu.