Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı operasyonda Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Hakan Kakız da emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada toplam 17 şüpheli yakalandı.

Hakan Kakız neden gözaltına alındı?

Hakan Kakız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 sayılı dosya kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma; uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak, fuhuşa teşvik ve aracılık ile uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçlamalarını kapsıyor. Sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 17 kişi yakalanırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Hakan Kakız kimdir?

Hakan Kakız, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan bir DJ ve içerik üreticisi. Instagram hesabında yaklaşık 2,7 milyon takipçiye sahip olan Kakız, özellikle eğlence dünyasındaki bağlantılarıyla tanınıyor. Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina gibi isimlerle yakın arkadaşlığı biliniyor.

Kakız, kariyerinde farklı alanlarda da yer aldı. Euro D kanalında yayınlanan Chinko programında sunuculuk yapan fenomen, aynı zamanda Aile Reisi dizisinde de rol aldı. Sosyal medyadaki aktif profili ve DJ performanslarıyla eğlence sektöründe kendine önemli bir yer edinen Kakız, hakkında kamuoyunda sınırlı düzeyde biyografik bilgi bulunuyor.

Operasyonun arka planı

Bu gözaltı dalgası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ekim 2025'ten bu yana yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın devamı niteliğinde. Aynı dosya çerçevesinde daha önce Aleyna Tilki, Danla Bilic, Şeyma Subaşı ve Ümit Karan gibi pek çok tanınmış isim de gözaltına alınmış, soruşturma boyunca toplamda 26 kişi tutuklanmıştı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.