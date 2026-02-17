İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ile fuhuşa aracılık etmek suçlamalarıyla toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gece saat 02.00'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 17 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli şüphelilerden toplamda 52,46 gram marihuana ele geçirildiği açıklandı. Henüz yakalanamayan 8 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Kemal Doğulu kimdir?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979'da Mersin'de dünyaya geldi. Beş kardeşin en büyüğü olan Doğulu, babasının ABD'ye çalışmaya gitmesiyle birlikte küçük yaşta sorumluluk üstlendi. Hayali kadın kuaförü olmak olan Doğulu, 12 yaşında Mersin'de kuzeninin yanında çıraklık yaparak mesleğe ilk adımını attı. Amcasının isteğiyle İmam Hatip'e kaydolsa da ardından Anadolu Lisesi sınavını kazanarak bilgisayar bölümüne geçiş yaptı.

Kemal Doğulu'nun kariyer yolculuğu nasıl başladı?

Urfa Harran Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nü kazanan Doğulu, İstanbul'a gelerek kuzeni Zeki Doğulu'nun kuaför salonunda çalışmaya başladı. Saç tasarımı ve makyaj alanında kendini geliştiren Doğulu, kısa sürede Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Demet Akalın ve Nil Karaibrahimgil gibi ünlü sanatçıların imaj danışmanlığını üstlendi. Fotoğrafçılık ve klip yönetmenliği alanlarına da yönelen Doğulu, 2004 yılında New York Fashion Week'te Bahar Korçan ve Michael Kors defilelerinde saç-makyaj sorumluluğunu aldı.

2006'da Hande Yener ile tanışan Doğulu, sanatçının albümlerinde sanat yönetmenliği, fotoğrafçılık ve klip yönetmenliği görevlerini üstlendi. Bir konser sırasında vokalistin gelmemesi üzerine sahneye çıkması, müzik kariyerinin başlangıcı oldu. 2008'de ilk maxi single'ı "1 Yerde"yi yayımladı.

Kemal Doğulu hangi TV programlarında yer aldı?

Doğulu, 2014 yılında İşte Benim Stilim yarışmasında İvana Sert ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri koltuğuna oturdu. Ardından Doya Doya Moda programında da jüri üyeliği yapan Doğulu, bir süredir televizyon ekranlarından uzak.

Kemal Doğulu'nun kardeşleri kim?

Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyi. Diğer kardeşlerinin isimleri Asuman, Deniz ve Mehmet. Beş kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, ailenin bilinen yüzlerinden biri.

Kemal Doğulu neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü ünlülere yönelik narkotik soruşturması kapsamında Kemal Doğulu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Aynı soruşturma çerçevesinde daha önce Aleyna Tilki, Danla Bilic, Reynmen, Şeyma Subaşı ve Veyis Ateş gibi isimler de gözaltına alınmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 26 kişi tutuklanmış durumda. Gözaltına alınan ünlüler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor, ardından Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptırılıyor ve savcılığa ifade veriyor. Savcılık kararına göre şüpheliler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.