Banyo temizliği denince çoğu kişinin aklına uzun süren ovmalar geliyor. Özellikle derz aralarındaki kararmalar, ne kadar uğraşılsa da tam olarak geçmiyor. Nemli ortamda sabun kalıntıları ve kir birikiyor, ardından küf sporları devreye giriyor. Görüntü hem kötü hem de insanın içini rahat bırakmıyor.

Temizlik uzmanı John Klee ise bu noktada farklı bir yere dikkat çekiyor. Ona göre mesele saatlerce temizlik yapmak değil, lekelerin oluşmasına fırsat vermemek. “Pahalı kimyasallara gerek yok” diyor ve banyodan çıkmadan önce yapılacak kısa bir adımı öneriyor.

Banyodan çıkmadan önce yapılan küçük ama etkili adım

Uzman isme göre banyonun her zaman pırıl pırıl kalması için 10 saniyelik bir rutin yeterli olabiliyor. Duştan hemen sonra uygulanacak basit bir karışım, derzlerin kararmasını büyük ölçüde engelliyor.

Önerilen tarif oldukça sade: Bir sprey şişesine yarı yarıya beyaz sirke ve su dolduruluyor. Haftada en az iki kez, duş sonrası bu karışım fayans ve derzlerin üzerine sıkılıyor. İşlem bu kadar.

Eğer derz aralarında inatçı lekeler varsa, eski bir diş fırçasıyla dairesel hareketler yapması tavsiye ediliyor. Ardından kuru bir bezle üzerinden geçilmesi yeterli oluyor. Uzman, düzenli uygulandığında ağır bir derin temzilik ihtiyacının azaldığını belirtiyor.

Asidik yüzey küfe geçit vermiyor

Beyaz sirkenin etkisi içerdiği asetik asitten geliyor. Asidik bir ortam oluşturarak hem yağlı tabakaları çözüyor hem de küf sporlarının tutunmasını zorlaştırıyor. Piyasadaki birçok temizleyiciden farklı olarak yüzeyde küfün yaşamasını güçleştiren bir tabaka bırakıyor.

Bu sayede sadece daha beyaz görünen derzler değil, aynı zamanda daha hijyenik bir banyo elde ediliyor. Uzmanlar, yöntemin düzenli uygulanması halinde saatler süren ovalamalara gerek kalmayacağını ifade ediyor.

Kısacası mesele büyük temizlikler değil. Banyodan çıkmadan önce sıkılan birkaç fıs, belki de haftalarca sürecek bir kararmanın önüne geçiyor. Bazen en basit yöntem, en etkili çözüm olabiliyor.