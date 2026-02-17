Genç oyuncunun adının bu denli ciddi bir soruşturmayla anılması, hem sektörde hem de sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu. Peki Buse Görkem Narcı kimdir, hangi yapımlarda rol aldı ve neden gözaltına alındı?

Buse Görkem Narcı kimdir?

Buse Görkem Narcı, 1993 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. 2026 itibarıyla 33 yaşında olan Narcı, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa yöneldi ve bu alandaki tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Tiyatro eğitimini Tevfik Hiçyılmaz'dan alan genç oyuncu, sahne tecrübesini Oda Tiyatrosu bünyesinde kazandı.

Narcı, geniş kitlelerin radarına ilk kez Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla girdi. Programda ilk soruda elenmesi sosyal medyada gündem oldu ve adı hızla yayıldı. Ardından Show TV ekranlarında yayımlanan Bugün Ne Giysem programına katıldı. Bu dönemde "Barbie" lakabıyla tanınan Narcı, fotomodellik teklifleri de aldı.

Sinema ve televizyon kariyeri nasıl şekillendi?

Sinemaya ilk adımını korku türündeki Ammar 2: Cin İstilası filmiyle atan Narcı, ardından popüler gençlik yapımı 4N1K ile beyaz perdedeki varlığını sürdürdü. Televizyon tarafında ise Star TV'de yayımlanan Türk Malı dizisinde Selin Kuzu karakterini canlandırarak dikkat çekti.

Bu dizide Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ve Anıl İlter gibi deneyimli oyuncularla aynı kadroyu paylaşan Narcı, oyunculuk becerilerini geniş bir izleyici kitlesine kanıtlama fırsatı buldu.

Buse Görkem Narcı neden gözaltına alındı?

Buse Görkem Narcı, ünlü isimleri hedef alan kapsamlı bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Geniş çaplı denetim sürecinin ardından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ederken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.