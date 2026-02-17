Dominik'te çekimleri süren Survivor 2026'da performansıyla dikkat çeken Yağcı, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınan ünlü ismin uyuşturucu testinin temiz çıkması, hem izleyicilerin hem de medyanın odak noktası haline geldi.

Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi neden negatif çıktı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Yağcı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve saç örneği verdi. Yapılan incelemelerin ardından Yağcı'nın uyuşturucu test sonucu negatif olarak açıklandı. Aynı soruşturmada Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın testinden esrar ve kokain çıkarken, rapçi Emirhan Çakal'ın da testi pozitif sonuç verdi. Yağcı ise herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Avukatından dikkat çeken açıklama geldi

Barış Murat Yağcı'nın avukatı, kamuoyundaki yoğun merakı gidermek amacıyla önemli bir açıklama yaptı. Avukat, müvekkilinin ifadesinin ardından hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakıldığını vurguladı. Yağcı hakkında yurt dışına çıkma yasağı, imza yükümlülüğü veya benzeri herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu durum, oyuncunun Dominik'e geri dönmesi için yasal açıdan herhangi bir engelin olmadığı anlamına geliyor.

Survivor'a dönüş gerçekleşecek mi?

Test sonucunun temiz çıkması ve hakkında hiçbir adli kısıtlama bulunmamasına karşın, Yağcı'nın Survivor 2026'ya dönüp dönmeyeceği hâlâ netlik kazanmadı. Ne yapım şirketi Acun Medya'dan ne de program ekibinden konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Sosyal medyada Yağcı'nın yarışmaya dönmesi için kampanyalar başlatılmış olsa da son söz Acun Ilıcalı ve yapım ekibine ait görünüyor. Gözler şimdi Acun Medya'dan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.

Soruşturmanın arka planı

Bu gelişme, Ekim 2025'ten bu yana devam eden geniş çaplı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının parçası. Aynı dosya kapsamında 31 Ocak 2026'da İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonda toplam 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yurt dışında bulunan 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugüne kadar soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklanırken, birçok ünlü isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yağcı, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Kariyerine Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbolcu olarak başlayan Yağcı, yaşadığı sakatlık nedeniyle spor hayatını noktalayıp modelliğe yöneldi. Best Model of Turkey yarışmasında "Best Fotomodel" unvanını kazanan Yağcı, ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar ve Sosyetik Gelin gibi dizilerde rol alan Yağcı, asıl çıkışını 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla yakaladı. İlk sezonunu ikinci olarak tamamlayan Yağcı, 2022 All Star ve 2025 sezonlarında da yarışarak Survivor'ın en tanınan simalarından biri haline geldi. 2026 All Star kadrosuna da dahil edilen Yağcı, Dominik'te güçlü performans sergilerken hakkındaki soruşturma nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı.