Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli takip çalışmalarının ardından harekete geçtiği operasyonda toplam 17 kişi yakalandı. Aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu gibi tanınmış isimlerin bulunduğu listedeki dikkat çeken isimlerden biri de Barış Talay oldu.

Barış Talay neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 sayılı dosya kapsamında Talay hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma; uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek ile uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçlamalarını kapsıyor. Baskınlar sırasında Talay'ın ikametinde de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinden toplamda 52,46 gram marihuana ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonda kimler gözaltına alındı?

Eş zamanlı baskınlarda yakalanan 17 şüphelinin tam listesi şu şekilde: Hakan Tunçelli, Sırrı Murat Dalkılıç, Rıza Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Murathan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, Furkan Koçan ve İsmail Hacıoğlu. Başsavcılık açıklamasına göre toplam 25 kişiye yönelik yakalama kararı bulunuyor. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken geri kalan şüphelilerin aranması sürüyor.

Ünlülere yönelik soruşturmanın seyri

Bu operasyon, Ekim 2025'ten bu yana devam eden kapsamlı soruşturmanın son halkası niteliğinde. Aynı dosya çerçevesinde daha önce Aleyna Tilki, Danla Bilic, Şeyma Subaşı, Reynmen ve eski futbolcu Ümit Karan gibi isimler de gözaltına alınmıştı. Soruşturma boyunca birçok müzisyen, menajer ve iş insanı ifade verdi, kan ve saç örnekleri alındı. Bugüne kadar toplam 26 kişi tutuklanmış durumda.

Barış Talay kimdir?

Barış Talay, Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından EvoLogistic'in CEO'su olarak bilinen bir iş insanı. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Talay, 2013 yılından itibaren şirketin yönetiminde aktif görev alıyor. Lojistik sektöründeki stratejik projeleriyle tanınan Talay, iş dünyasında önemli bir kariyer geçmişine sahip. İstanbul'da yaşayan Talay'ın yaşı ve doğum yeri hakkında kamuoyuyla paylaşılan resmi bir bilgi bulunmuyor.