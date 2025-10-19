Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalında katıldığı En Sıradışı Özel programında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Gazeteci Turgay Güler’in sorularını yanıtlayan Fidan, Türkiye’nin Filistin meselesinde üstlenmeye hazır olduğu rolü ve bölgesel barış vizyonunu anlattı.

“İki devletli çözüm olursa biz garantör olmaya hazırız”

Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barış için somut adımlar atmaya hazır olduğunu belirterek, “(Gazze) İki devletli çözüm hayata geçerse biz fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız.” dedi.

Gazze’de imzalanan ateşkesin tarihi bir nitelik taşıdığını belirten Fidan, “Şarm el-Şeyh’te varılan mutabakat tarihi bir dönüm noktası. Ancak her şey yeni başlıyor. Kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm sağlanmazsa birkaç yıl içinde yeni bir savaş görmemiz kaçınılmaz olur.” ifadelerini kullandı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin konusundaki liderliğine de dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ortaya çıkardığı etki, diğer ülkelerin de bu süreçte Türkiye’nin arkasında saf tutmasını sağladı.” dedi.

“İsrail’in siciline baktığımızda yüzde yüz güven mümkün değil”

Bakan Fidan, Gazze’deki ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda temkinli konuştu. “İsrail’in siciline baktığımız zaman yüzde yüz güven mümkün değil.” diyen Fidan, bölgedeki garantörlük ve denetim mekanizmalarının iyi kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin şimdiye kadar arabulucu rolü üstlendiğini hatırlatan Fidan, “Biz Filistin davasına olan samimi desteğimizi bu meseleyi çözmek için kullandık. ABD de İsrail üzerindeki etkisini kullandı. Öncelikle ABD ile Müslüman ülkelerin anlaşması gerekiyordu.” diye konuştu.

Fidan, ateşkes sonrası oluşabilecek krizlerin önlenmesi için erken görev gücü oluşturulduğunu da açıkladı: “Orada bazı operasyonel sorunlar çıktı. Bunları çözmek için kurulan bir grup görev yapıyor. Henüz yapısal bir durum yok ama bu adımlar gelecekteki barış mekanizmasının temelini oluşturacak.”