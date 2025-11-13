Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A devi Inter’de gösterdiği üstün performansla ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi. Taraftarların oylarıyla belirlenen ödül, yıldız futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği etkileyici performansın bir kez daha tescili oldu.

Taraftarlar Hakan’ı seçti

Inter Kulübü’nden yapılan açıklamada, ekim ayının oyuncusunun taraftar oylamasıyla belirlendiği ve ödülün milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na verildiği bildirildi. Taraftarlar, sosyal medya ve kulübün resmi internet sitesi üzerinden oy kullanarak Türk yıldızı ayın en başarılı ismi seçti.

4 golle müthiş bir ay geçirdi

Tecrübeli orta saha oyuncusu, ekim ayında çıktığı maçlarda toplam 4 gol atarak takımının galibiyetlerinde kilit rol oynadı. Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşısında bir kez fileleri havalandırırken, Serie A’da Napoli’ye 1, Fiorentina’ya ise 2 gol kaydetti. Attığı kritik gollerle takımına puan kazandıran milli oyuncu, Inter taraftarlarının gönlünde adeta taht kurdu.

Serie A’da gol krallığında zirvede

Bu sezon genel performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, Serie A’da 5 gole ulaşarak Bologna forması giyen Riccardo Orsolini ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor. Orta sahada görev yapmasına rağmen skora yaptığı katkı, onu ligin en formda isimlerinden biri haline getirdi.

