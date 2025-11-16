A Milli Futbol Takımı'nın yıldız kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da elde edilen 2-0'lık Bulgaristan galibiyeti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, özellikle maç öncesinde tribünlerde oluşan atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, taraftarın takıma verdiği desteğin önemini vurguladı.

İtalya'da görmediği atmosfer

Maç öncesi ısınma sırasında stadyumdaki coşkuya dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Bursa seyircisine özel bir teşekkür ile sözlerine başladı. Çalhanoğlu, “Bursa taraftarına minnettarım. Isınma anında Kenan'la birbirimize baktık; ‘Kurtlar Vadisi’ temalı marşların eşlik ettiği o tezahürat bizi gerçekten derinden etkiledi. İtalya'daki kariyerimde böyle bir şeye şahit olmadım. Çok güzeldi, 90 dakika boyunca arkamızda durdular. Bu nedenle tüm Bursa camiasına şükranlarımı sunmak istiyorum,” ifadelerini kullandı. Taraftarın yarattığı bu benzersiz enerjinin, oyuncular üzerindeki motivasyonel etkisinin altını çizdi.

Kontrollü oyun ve beklentilerin üzerindeki zorluk

Karşılaşmanın gidişatına dair değerlendirmelerde bulunan ay-yıldızlı ekibin kaptanı, maçın kamuoyunda beklenenden daha çetin geçtiğini belirtti. “Herkesin dört-beş farklı galibiyet beklediği bir mücadeleydi, ancak biz bu şekilde düşünmedik. Sabırlı kalmamız gereken bir karşılaşmaydı. Oyunun hakimiyeti bizdeydi ve rakibe ciddi bir gol fırsatı tanımadık. Sonuç itibarıyla kritik bir galibiyet aldık,” şeklinde konuşarak takımın kontrollü futbol anlayışına vurgu yaptı.

Tuncay Şanlı ile ortaklık ve yeni rekorlar yolunda

Milli Takım tarihinde en çok gol atan üçüncü oyuncu sırasını Tuncay Şanlı ile paylaşmasının hatırlatılması üzerine Hakan Çalhanoğlu, bu duruma duygusal bir yanıt verdi. "Tuncay ağabeyi çok seviyorum. O benim için son derece kıymetlidir. Gol sayılarının eşitlenmesi güzel olsa da, esas önemli olan takımın galibiyetidir. Önümüzde daha uzun bir süreç var,” diyerek Tuncay Şanlı’ya olan saygısını dile getirdi ve bireysel hedeflerden önce takım başarısına odaklandığını ifade etti.

Play-off yorumu ve ilerideki hedefler

Play-off süreci hakkındaki düşüncelerini de aktaran Çalhanoğlu, “Hedefimiz buraya odaklanmaktı ve çok şükür Pot 1'e girmeyi başardık. Karşımıza kimin çıkacağını göreceğiz. İlk İspanya maçında tatsız bir yenilgi almıştık. O maçın baskısını çok fazla yaşadığımızı düşünüyorum. Aşırı hırs yaptık ve kontrolsüz bir futbol sergiledik. Gelecek maçlar böyle olmayacak, çok daha dikkatli olacağız,” sözleriyle eleme aşamasına dair temkinli ve iddialı bir bakış açısı sergiledi.

Kaptan, Milli Takım'da en çok forma giyen oyuncular listesinde Emre Belözoğlu'nu geride bırakmasıyla ilgili soruya ise, "119 maç hedefine ulaşmak için henüz erken. Sağlığım elverdiği sürece ülkeme hizmet etmeyi sürdürmek en büyük arzum. Emre ağabey de diğer büyüklerimiz gibi benim için çok değerlidir. Adım adım ilerlemeyi hedefliyorum,” diyerek kariyerine dair planlarını özetledi.

Şehitlere asker selamı

Maç sırasında verdiği asker selamı jestine de açıklık getiren Hakan Çalhanoğlu, bu hareketin ardındaki derin üzüntüyü paylaştı. “Acı haberleri aldığımızda hepimiz çok üzüldük. Şehitlerimiz oldu, milletimizin başı sağ olsun. Bu selamla bir nevi onlara mesaj vermek istedim. Onların değeri her zaman büyüktür,” diyerek sözlerini noktaladı.