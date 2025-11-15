Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye maçının ardından yaptığı değerlendirmede Türk futbolcuları överek, “Türk Milli Takımı’nda dünya çapında tanınan çok sayıda önemli oyuncu var. Böyle güçlü bir ekiple karşılaşmak bizim için gerçekten bir ayrıcalıktı” ifadelerini kullandı.

‘Rakibimiz üst düzey oyunculara sahip’

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. karşılaşmasında Bulgaristan, Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Türkiye’ye 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Dimitrov, alınan sonucun büyük ölçüde yapılan bireysel hatalardan kaynaklandığını belirtti. Türkiye’nin kadro kalitesine dikkat çeken Dimitrov, “Rakibimiz çok üst düzey oyunculara sahip. Böylesine yıldızlarla dolu bir takıma karşı mücadele etmek bizim için onur vericiydi. Tribünlerden gelen yoğun baskı da oyunu etkiledi” dedi.