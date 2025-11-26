Son Mühür- Torbalı’da eğitimci Burak Akkol tarafından her yıl düzenlenen geleneksel “Kariyer Sohbetleri” programı bu yıl da büyük ilgi topladı. Torbalı Doğa Koleji ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte bu yılın konuğu, sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin oldu. “Farkıma Takılanlar” başlığıyla düzenlenen seminer, Doğa Koleji Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlere özgüven ve farkındalık mesajları

Bilgin, seminer boyunca öğrencilerle kişisel farkındalık, motivasyon ve hayat yolculuğunda dikkat edilmesi gereken davranış biçimleri üzerine konuştu. Gençlerin karşılaştıkları günlük zorluklarla başa çıkabilmeleri için kendilerini tanımaları gerektiğini vurgulayan Bilgin, “Her sabah gülümseyerek güne başlamak bile büyük bir adım” diyerek salondan alkış aldı. Sanatçı ayrıca, bireylerin sahip oldukları farklılıkların farkında olmaları gerektiğini belirterek, özgüvenlerini korumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Messi’den ilhamla vazgeçmemeyi anlattı

Bilgin, konuşmasında dikkat çekici örnekler de paylaştı. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin çocuklukta yaşadığı sağlık sorunlarını örnek göstererek, başarının çoğu zaman zorlukların üstesinden gelmekle mümkün olduğunu aktardı. “Eğer Messi o süreçleri yaşamamış olsaydı, bugün futbol dünyasında böylesine özel bir isim olamazdı” sözleriyle öğrencilere motivasyon verdi ve asla vazgeçmemeleri mesajını iletti.

Farklı fikirlerle zenginleşin

Sosyal ilişkiler ve farklı düşüncelere açık olmanın önemine de değinen Bilgin, yalnızca benzer görüşteki kişilerle değil, farklı bakış açılarına sahip insanlarla da zaman geçirmenin kişisel gelişimi desteklediğini söyledi. Beynin beslenme ve deneyimlerle şekillendiğine dikkat çeken sanatçı, öğrencilere “Kendinizi sıradanlaştırmayın, farklı hayatları tanıyın, yeni fikirler keşfedin ve gülümsemeyi ihmal etmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Soru-cevap ve teşekkür töreni

Etkinlik, öğrencilerin Bilgin’e merak ettiklerini sorduğu soru-cevap bölümüyle son buldu. Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski 2. Başkanvekili ve Torbalı eski Belediye Meclis Üyesi Sıla İlgi Akkaş, moderatör Burak Akkol, Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Işıl Zıngıl ve Kampüs Müdürü Mümin Ali Aydın, Bilgin’e plaket, çiçek ve Atatürk portresi takdim etti.

Moderatör Akkol: “Zihin açıcı bir deneyim”

Etkinliği yöneten Burak Akkol, Hakan Bilgin’i Torbalı’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğrencilerimiz için oldukça verimli ve ilham verici bir söyleşi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

