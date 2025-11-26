İzmir’de ekim ayında perdelerini açan Hisseli Harikalar Kumpanyası, şehrin kültür-sanat atmosferini derinden etkileyen yapımlar arasında ilk sıraya yerleşti.

Türk tiyatrosunun klasikleşmiş müzikalinin, yıllar sonra yeniden usta yönetmen Haldun Dormen rejisiyle sahnelenmesi, büyük bir sanat olayı olarak değerlendiriliyor.

Seyirciden olağanüstü ilgi

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, oyuna gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Seyircinin ilgisi gerçekten olağanüstü. Fuayede oyunu ikinci, hatta üçüncü kez izlemeye gelen seyircilerle karşılaşıyoruz.

Selamlama anına gelmeden önce salonun ayağa kalktığını görmek tarifsiz bir duygu. Oyunun sonunda dakikalarca süren ayakta alkışlar, o içten coşku ve beğeni çığlıkları bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.”

İzleyiciler ise oyundan sonra duygu ve heyecanlarını kelimelere dökmekte zorlanıyor.

“Böyle bir enerji beklemiyorduk”, “Elimiz acıyana kadar alkışladık”, “Bu sezon İzmir’de mutlaka görülmesi gereken oyun” gibi yorumlar, müzikalin neden bu kadar konuşulduğunu açıkça gösteriyor.

“Bu oyunu kaçıran gerçekten bir şey kaçırır”

98 yaşındaki tiyatro duayeni Haldun Dormen ve veliahtı Çağlar İşgören, Türkiye’de tiyatro hafızasına kazınacak bir prodüksiyon ortaya koydu.

Oyun günlerinde fuayede oluşan uzun kuyruklar, tekrar tekrar salona gelen seyirciler ve kulis kapısında imza için bekleyen izleyiciler, müzikalin etkisini gözler önüne seriyor.

Perde arkasında titiz çalışma

Prodüksiyonun başarısının ardında büyük bir hazırlık süreci bulunuyor. Kostümlerden dekor tasarımına, müzik düzenlemelerinden dans koreografilerine kadar her detayın üzerinde titizlikle çalışıldığı bu yapım, seyircinin “bir kez daha izlemeliyim” demesinin en büyük nedeni.

Oyuncuların sahnede kurduğu güçlü bağ, ritmi hiç düşmeyen performanslar ve salonda yükselen ortak coşku, izleyenleri adeta büyülüyor. Salonunu terk eden pek çok seyirci tek bir düşüncede birleşiyor: “Bunu tekrar görmek şart.”

Aralık ayında da sahnede

Hisseli Harikalar Kumpanyası, aralık ayında da Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürecek.

İzmir’de sezonun en çok konuşulan tiyatro prodüksiyonu, şimdiden biletlerini günler öncesinden tüketmeye devam ediyor.