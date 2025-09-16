Fenerbahçe’nin genç forveti Jhon Duran’ın sakatlığıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tedavisi için bir süreliğine İspanya’ya giden Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a döndü.

Salon çalışmalarına başladı

21 yaşındaki futbolcunun sakatlık sürecinde saha antrenmanlarına çıkamadığı, ancak bireysel salon çalışmalarına başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kısa süre içerisinde takımla idmanlara katılmasını planlıyor.

Takıma katılım yakın

Teknik ekibin beklentisi, Duran’ın kısa süre içinde fiziksel olarak hazır hale gelerek takımla birlikte çalışmalara başlaması. Genç oyuncunun dönüşüyle Fenerbahçe’nin hücum hattında alternatiflerin artacağı ifade ediliyor.

Sezon performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 resmi maçta süre bulan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Taraftarlar, genç oyuncunun sakatlığını tamamen atlatmasının ardından performansını daha da yükseltmesini bekliyor.