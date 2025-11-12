Son Mühür - Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım Cumartesi günü başlıyor ve bir sonraki yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Özel araçlar için zorunlu olmasa da, can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Kış lastiği zorunluluğu

Geçmiş yıllarda 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması, bu yıl iki hafta öne alındı. Ekipler, kış koşullarına hazırlıksız çıkan araçlara yönelik denetimleri sıkılaştıracak ve kış lastiği takmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Uygulamanın amacı, olumsuz hava şartlarında yolların kapanmasını ve sürücülerin mağduriyet yaşamalarını önlemek. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ve ıslak, karlı ya da çamurlu zeminlerde, yaz lastiklerine kıyasla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Ayrıca sürücüler, lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeli; kullanılmamış olsa bile belirli bir raf ömrü bulunuyor ve uzun süre bekletilen lastikler özelliklerini kaybedip balans sorununa yol açabiliyor.