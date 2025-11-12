Son Mühür - Trump yönetiminin onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, başvuru sahiplerinin ABD’ye geldikten sonra kamu sağlık sistemine olası yükünü temel alıyor. Konsolosluk yetkilileri, vizeleri değerlendirirken kişilerin maddi durumu, sağlık geçmişi ve sürekli bakım gerektirip gerektirmediği gibi unsurları göz önünde bulunduracak. Bakanlık, uygulamanın amacını “ABD kamu kaynaklarını korumak” olarak duyurdu. Bu kapsamda görevliler, başvuru sahiplerinin sağlık ve ekonomik durumlarının uzun vadede kamuya mali yük oluşturup oluşturmayacağını inceleyecek.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, talimatta özellikle kalp-damar hastalıkları, solunum sorunları, kanser, diyabet ve ruh sağlığı problemleri risk grubu olarak belirlendi. Bunun yanı sıra obezite, yüksek tansiyon ve astım gibi kronik rahatsızlıklar da olası vize reddi sebepleri arasında sayıldı. Yeni yönergeye göre konsolosluklar, vize başvurusunda bulunan kişilerin uzun vadede kendi sağlık giderlerini karşılayabilecek mali kaynaklara sahip olup olmadığını değerlendirecek.

Ekonomik güvence şartı istenecek