Son Mühür - Financial Times’ın haberine göre, Körfez ülkelerinin dev egemen varlık fonları, ABD ile yürütülen yatırım sözleşmelerini “mücbir sebep” gerekçesiyle askıya alma veya iptal etme seçeneğini değerlendiriyor.

Trilyon dolarlık fonlar masada

Söz konusu ülkeler dünya ekonomisinin en büyük yatırımcıları arasında yer alıyor. Suudi Arabistan’ın Public Investment Fund (PIF), Katar’ın Qatar Investment Authority (QIA) ve Abu Dabi merkezli fonlar teknoloji, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere ABD’de yüz milyarlarca dolarlık yatırım yönetiyor. Bu nedenle olası bir geri çekilme kararı yalnızca ABD piyasalarını değil, küresel finans sistemini de etkileyebilecek potansiyele sahip.

Gerekçe: Bölgesel gerilim ve savaş riski

Haberde, kararın arkasında Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim ve İran merkezli güvenlik risklerinin bulunduğu belirtiliyor. Körfez ülkelerinin olası bir bölgesel kriz durumunda sermayelerini yurtiçine yönlendirme ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor.

Henüz kesin karar yok

Ancak kaynaklar, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve Körfez ülkelerinin ABD yatırımlarından toplu bir çıkış kararı almadığını vurguluyor. Buna rağmen konu, küresel piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Çünkü Körfez fonlarının atacağı herhangi bir adım, özellikle teknoloji yatırımları ve enerji piyasalarında önemli etkiler yaratabilir.