Son Mühür - Savaşın yedinci gününde tansiyon daha da yükseliyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar devam ederken, sahada karşılıklı adımlar peş peşe geliyor. İsrail’in Beyrut’taki operasyonlarını artırması ve Basra Körfezi’nde yaşanan gelişmeler, savaşın bölge geneline yayılabileceği kaygılarını artırıyor. Bu tablo içinde Rusya’dan da dikkat çekici bir uyarı geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan çatışmalar yedinci gününe ulaştı. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken sahadan karşılıklı misilleme haberleri gelmeyi sürdürüyor.

Basra Körfezi’nde bir ABD petrol tankerinin alev aldığı bildirilirken, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında 131 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Tahran yönetimi ise önceki gün Hint Okyanusu’nda bir İran savaş gemisinin batırılmasının ardından ABD’ye sert bir uyarıda bulundu ve Washington’un bunun bedelini ödeyeceğini açıkladı.

30'dan fazla gemi batırıldı

ABD ordusu, İran’a ait 30’dan fazla geminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Donald Trump ise yaptığı açıklamada ABD’nin İran Hava Kuvvetleri’ni “tamamen ortadan kaldırdığını” öne sürdü.

United States Central Command (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper da çatışmaların seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cooper, son 72 saat içinde İran’da yaklaşık 200 noktanın hedef alındığını belirterek, bu hedefler arasında İran’ın ABD Uzay Komutanlığı’na benzer yapısının da yer aldığını söyledi.

Cooper ayrıca savaşın başladığı günden bu yana İran’ın balistik füze saldırılarında yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarında ise yüzde 83 oranında düşüş yaşandığını iddia etti. Daha önce 24 olarak açıklanan batırılan İran gemisi sayısının ise 30’un üzerine çıktığını kaydetti.

''İran'ın yeni lideri kabul edilemez...''

İran’da Dinî Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından halefinin kim olacağına dair belirsizlik sürüyor. 56 yaşındaki oğlunun en güçlü aday olarak gösterildiği belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump İran’daki yeni liderin belirlenmesi sürecinde söz sahibi olmak istediğini dile getirdi ve bu seçeneğin kendisi açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya'dan yeni 'savaş' açıklaması

Sahadaki gelişmeler devam ederken, İran’ın kilit müttefiklerinden Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Sergey Lavrov, ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanarak, "Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının tamamen imkansız hale geleceği koşulları oluşturmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.