Kaza, Bandırma ilçesine bağlı Sunullah Mahallesi Kemal Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. (59) yönetimindeki 10 APJ 841 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. (40) isimli kadına çarptı.

Yaklaşık 10 metre sürüklendi

Sürücünün çarpma anını fark edememesi nedeniyle Z.K., kamyonun altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Ağır yaralanan kadın, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Z.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.