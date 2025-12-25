Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, bölgede derin bir üzüntüye yol açtı. İzmir yönünden Eskişehir istikametine seyir halinde olan yolcu treni, Gökçedağ mevkisindeki demir yolu hattı üzerinde seyrettiği sırada, rayların üzerinden geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Edinilen bilgilere göre olay, demir yolu köprüsü üzerinde gerçekleşti. Trenin çarpmasıyla birlikte metrelerce yükseklikten aşağı düşen yaşlı adam, olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Köprü üzerindeki tehlikeli geçiş ölümle sonuçlandı

Facianın yaşandığı Gökçedağ bölgesindeki demir yolu köprüsünde, o sırada raylar üzerinde bulunan 79 yaşındaki Halil Çelik, yaklaşan yolcu trenini fark edemeyerek kazanın kurbanı oldu. Trenin çarpma şiddetiyle dengesini kaybeden ve köprüden zemine düşen Çelik için zamanla yarış başladı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle intikal eden jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, köprü altında hareketsiz yatan yaşlı adama müdahale etmek üzere harekete geçti. Ancak yapılan ilk kontrollerde, talihsiz adamın yaşam fonksiyonlarının durduğu saptandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı

Olay yerine gelen sağlık personelinin titizlikle gerçekleştirdiği muayene sonucunda, Halil Çelik’in çarpmanın ve düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği resmen teyit edildi. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alarak, tren seferlerinde aksama yaşanmaması ve delillerin korunması adına bölgeyi kordon altına aldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla Dursunbey Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor

Yaşanan bu acı kaybın ardından, kazanın meydana geldiği Gökçedağ mevkisindeki güvenlik önlemleri ve yayaların raylar üzerindeki geçiş alışkanlıkları yeniden gündeme geldi. Yetkililer, tren yolu hattına izinsiz ve kontrolsüz girişlerin yarattığı risklere dikkat çekerken, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Makinistin ifadesine başvurulacağı ve olayın oluş şekline dair teknik incelemelerin sürdüğü öğrenilirken, mahalle sakinleri hayatını kaybeden Halil Çelik için büyük yas tutuyor.