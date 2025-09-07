Son Mühür/ Begüm Mol- Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun küçük kızları Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Daha önce sevgili kriterlerini sıralayarak sosyal medyada adeta “CV toplamış” olan Talu, aradığı aşkı Tanalp Tokgöz’de buldu. Son dönemde yaptığı aşk ilanıyla gündem olan genç isim, yeni paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Düğünde el ele görüntülendiler

Talu ile sevgilisi Tokgöz, birlikte katıldıkları bir düğünde verdikleri pozlarla gündem oldu. Çiftin peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Talu’nun tercih ettiği derin yırtmaçlı elbise ise geceye damga vurdu.

Sevgilisinden dikkat çeken hareket

Paylaşımlarda en çok konuşulan detay ise Tokgöz’ün tavırları oldu. Genç iş insanının, Derin Talu’nun elbisesinin dekoltesini kapatma çabası objektiflere yansıdı. Tokgöz’ün bu “koruyucu” hareketi, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Sosyal medyada yorum yağmuru

Talu’nun peş peşe paylaştığı karelere kullanıcılar yorum yağdırdı. “Sevgili kriterlerinde bu özellik yoktu” ve “Bütün gece dekolte kapatmaya uğraşmak yorucu olmalı” gibi ifadeler en çok dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı.