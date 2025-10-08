Son Mühür- Son günlerde rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı ve ailesinin istememesi üzerine ayrıldığı yönünde iddialarla gündeme gelen oyuncu Cemre Baysel, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Baysel, söz konusu haberleri “kişilik haklarına saldırı” olarak nitelendirdi.

“Bu haberler gerçeği yansıtmıyor”

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, sosyal medyada ve magazin sayfalarında dolaşan aşk söylentilerine ilişkin net bir açıklama yaptı. Baysel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır.”

“Ailem bana her zaman destek olur”

Cemre Baysel açıklamasında, ailesine yönelik asılsız iddialara da tepki gösterdi. Oyuncu, ailesinin her zaman arkasında durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Ailem beni her konuda destekler, ancak ilişkilerime karışmaz. Hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden asla olmaz.”

Baysel, ailesinin temelsiz iddialarla birlikte anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu durumun kendisi için “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

“Kimseyle ilişkim yok, dolayısıyla ayrılık da yok”

Son dönemde magazin gündeminde adının rapçi Blok3 ile anılmasına ilişkin konuşan Cemre Baysel, iddiaları kesin bir dille yalanladı. “Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir.”

Oyuncu, uzun süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak yayılan haberlerin artık rahatsız edici bir boyuta ulaştığını dile getirdi.

“Bu açıklama artık son olsun”

Baysel, açıklamasının son kısmında bu konunun artık kapanmasını istediğini belirterek şunları söyledi: “Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim.”